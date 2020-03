Jatulin liikuntakeskuksen remonttihankeselvitys etenee kaupungin päättävissä elimissä.

Haukiputaalla sijaitsevaa Jatulin liikuntakeskusta ollaan laittamassa uuteen uskoon ja lisäämässä sen käyttöä, joka vähentynyt viime vuosien aikana. Jatulin kehittämistä pohtinut hankeselvitystyöryhmä esittää tilojen peruskorjausta ja Oulu-opiston,

kaupungin nuorisopalveluiden työpajojen, nuorisotalon sekä varhaiskasvatuksen palveluiden sijoittamista taloon.

KUVA: Ella Jokinen

Peruskorjaus koskisi Jatulin rakennuksen muita osia kuin Vesi-Jatulin uimahallia. Tavoitehinta-arvio on 8,67 miljoona euroa, joka esitetään jaettavaksi eri vuosien kesken. Vuonna 2022 käytettäisiin rakennussuunitteluun 200 000 euroa, vuonna 2023 rakentamiseen 4,25 miljoonaa ja seuraavana vuonna saman verran.

Selvityksessä esitetään myös uuden päiväkodin rakentamista erillisenä investointina vuosille 2023–2024, koska tilojen toimintaa esitetään tehostettavaksi siten, että nykyisistä Oulu-opiston keskuskujan sekä varhaiskasvatuksen

Simppulankartanon tiloista luovuttaisiin.

Tarkoituksena on, että nykyiset liikuntapalvelut jatkavat Jatulissa edelleen.

Kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että Jatulin tilannetta on mietitty kovasti muun muassa koska kaupungin täytyy pyrkiä säästämään isoista investoinneista. Jatulin peruskorjauksen kipeä tarve painoi nyt vaakakupissa.

– Olemme pohtineet, tarvitaanko Jatulin toimintaa. Jos ei tarvittaisi, missä sitä toimintaa sitten järjestettäisiin. Päädyttiin siihen, että sitä kuntalaiset tarvitsevat Jatulin toimintaa Haukiputaalla myös tulevaisuudessa. Rakennus on sen ikäinen, että se on pakko laittaa kuntoon, ja hintalappu on tuo.

Eri asia on, missä vaiheessa hanke pääsee investointilistalle. Sen päättävät kaupungin päättäjät.

– Mahdollisimman nopeasti remontti pitää tehdä, mutta mitä tarkoittaa mahdollisimman nopeasti. Sen määrää varmaankin kaupungin taloudellinen kyvykkyys remontin toteuttamiseen, Penttilä miettii.

Hankeselvitys on nyt eri lautakuntien lausuntokierroksella. Kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta puolsi tiistain kokouksessaan hankeselvitystä. Sen jälkeen selvitys menee kaupunginhallitukseen, lautakuntien talousarviokäsittelyihin ja lopulta mahdollisesti kaupunginjohtajan talousarviokäsittelyyn.

Jos hanke etenisi kevään aikana kaupunginhallitukseen, se voisi Penttilän mukaan olla periaatteessa jo ensi vuoden talousarviokierroksella syksyllä.

– Minkä vuoden investointiohjelmassa se toteutettaisiin, on vielä täysin epävarmaa.

Uudistushanke liittyy vuoden 2018 kaupunginvaltuuston linjaukseen sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkosta.

Tällä hetkellä liikuntakeskus Jatulissa ovat liikuntahalli, voimailu- ja painisali, kokoushuone ja uimahalli. Lisäksi tiloissa toimivat nuorisopalveluiden avoin iltapäivätoiminta sekä nuorten työpajatoiminnan yksiköt Tuunipaja ja Luonto- ja liikuntapaja.

Oulu-opiston toimintaa Jatulissa ovat kuvataideopetus, vauvojen värikylvyt, musiikin yksilöopetus sekä muun muassa tanssin, joogan ja pilateksen opetusta.

Aiemmin siellä oli myös Haukiputaan vapaa-ajantoimen virasto, mutta kuntaliitoksessa vuonna 2013 toiminnot siirrettiin pois, ja ne tilat ovat olleet vajaakäytöllä.

Uimahalli ei kuulu remonttihankkeeseen

Oulun Haukiputaalla sijaitsevan Jatulin vanhempi osa valmistui vuonna 1979.

Talo on nyt kipeästi peruskorjauksen tarpeessa.

Haukiputaan uimahalli Vesi-Jatuli valmistui Jatulin yhteyteen vuonna 2003.

Se ei sisälly remonttisuunnitelmiin.

Remonttia esitetään toteutettavaksi siten, että vuoden 2022 aikana tehtäisiin suunnittelu.

Varsinaiset rakentamistyöt tehtäisiin vuosina 2023–2024.

Rakennusaikana tulee huomioitavaksi Vesi-Jatulin käyttö rakennustöiden aikana. Jatulin nykyiset toiminnot tulevat tarvitsemaan väistötilat remontin ajaksi.

Rakennuksen korjausasteeksi on arvioitu 74,6 prosenttia.

Luvussa on huomioitu suunnitellut tilamuutokset.

Lähtökohtana on tehostaa tilojen käyttöä merkittävästi nykyisestä.

Esityksen mukaan Jatulissa tulevat remontin jälkeen toimimaan Oulu-opiston, nuorisopalveluiden työpajojen ja nuorisotalon sekä varhaiskasvatuksen palvelut.

Lisäksi liikuntapalveluiden nykyiset toiminnat jatkavat tiloissa.

Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuurilautakunta puolsi tiistaina hankeselvitystyöryhmän esitystä Jatulin remonttihankkeesta.