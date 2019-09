Haukiputaan uudella asukastuvalla riittää tyytyväisiä kävijöitä: "Kysyntä on ollut kovaa ja kasvaa"

Haukiputaan keskustaan saatiin elokuussa asukastupa seitsemän vuoden ponnistelun jälkeen. Käyttäjiä on alkanut tuvalle jo kertyä.

– Hei pojat, ette sitten lähde täältä pois, ennen kuin olette kokeilleet käsitöitä!

Tämän reippaan kehotuksen saivat kuulla Kalevan toimittajat, kun astuivat sisään Haukiputaan asukasyhdistyksen asukastupaan Jokelantiellä. Kalevan kaksikko oli tyytyväinen, että pojiteltiin, mutta tällä kertaa villasukan teko jäi kokeilematta työkiireisiin vedoten.

Asukastuvalla oli kokoontuneena Haukiputaan eläkeliiton käsityökerho, joka tekee kaikesta päätellen ainakin villasukkia.

– Tämä on paikkana ihana, isompi kuin edellinen tila. Kyllä huomaatte, että naiset tykkäävät täällä olla. Ollaan nyt täällä toista kertaa, sanoi kerholainen Irma Hannula.

Vuosikausien toiveiden jälkeen Haukiputaalle avattiin viimein elokuussa oma asukastupa, kun kaupunki oli vuokrannut sopivan tilan ja tila annettiin asukasyhdistyksen käyttöön.

Tilassa toimii pari kertaa viikossa myös nuorten Poppi-kahvila.

Vuonna 2012 ja pari vuotta sen jälkeen haukiputaalaisilla oli jo kova yritys saada asukastupa, mutta sitä ei kaupungin kanssa saatu silloin aikaan, kun kaupungille kelpaavia tiloja ei silloin löytynyt.

Haukiputaan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Liljamo on hyvin tyytyväinen uuteen asukastupaan. KUVA: Pekka Peura

Toiminta on asukastuvalla alkanut 5.8. Kylttiä asukastilan ovelle ei vielä ole laitettu, mutta käyttäjiä on alkanut jo kertyä. Tilojen käyttö ei maksa käyttäjille mitään.

– Kysyntä on ollut kovaa ja kasvaa, sanoo asukasyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Liljamo.

Liljamo ja Katja Havana ovat tällä hetkellä yhteyshenkilöinä tilan varaamiseen. Tilaa käyttävät yhdistykset saavat avaimen viereisestä aluekirjastosta, jos yhteyshenkilöt eivät ole ovea avaamassa.

Tiloilla on nyt 6–7 vakiokäyttäjää, jotka ovat yhdistyksiä. Yksityinenkin käyttäjä voi tilaa käyttää, mutta toiminnan kannalta on Liljamon mukaan käytännössä tarpeen, että tilaa käyttää joku yhdistys siltä varalta, että jotakin sattuu.

Asukastuvalla ei ole vielä töissä ketään palkattua henkilöä niin, että tila olisi jatkuvasti avoinna ja valvottuna.

– Tähän tarvittaisiin joku henkilö pyörittämään toimintaa. Pitkässä juoksussa aiomme työllistää tähän jonkun, mutta se ei ole helppo taival. Byrokratia on aika massiivista. Ensimmäinen palkka meidän pitäisi maksaa omasta pussista, koska raha tulee jälkikäteen, Liljamo sanoo

Asukastuvan tilat ovat sen verran pienet, että esimerkiksi ruokaa siellä ei voida tehdä. Tilat kumminkin ovat toisaalta riittävän suuret muutaman kymmenen ihmisen kokoontumistilaksi.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, vaikka asukastuvan saanti kesti seitsemän vuotta. Tämä on erinomainen ja toimiva tila. Ja esimerkiksi kaikki täällä olevat tavarat on saatu ilmaiseksi lahjoituksina, Liljamo sanoo.

Liljamon mukaan tulevaisuuden uhkana on pilviäkin.

– On vaara, että noin kahden vuoden päästä kaupunki pakottaa meidät siirtymään Jatuliin. On yhtenä mahdollisuutena, että aluekirjasto ja samalla asukastupa siirtyisi sinne. Olemme sanoneet kaupungille, että jos he siirtävät meidät sinne, me lopetamme toimintamme. Emme lähde sinne.

Jatuli on Haukiputaan vapaa-aika- ja liikuntakeskus. Keskus muodostuu liikuntasalista, voimailusalista sekä uimahalli.

Liljamon mukaan nuoret eivät halua mennä Jatuliin, eikä sinne kannata asukastuvankaan siirtyä.

– Siellä on tällä hetkellä Oulun kaupungin pyörittämä nuorten tupa. Kyllä siellä nuoria on, mutta jos tässä käy 60 nuorta, siellä käy ehkä kymmenen nuorta, Liljamo sanoo.