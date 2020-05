Haukiputaan kivikoulu ei saanut purkutuomiota – Korvensuoran koulun purkamista aletaan valmistella

Korvensuoran koulu puretaan ensi vuonna.

Vuonna 1953 valmistunut Haukiputaan kirkonkylän alakoulu ei saanut purkutuomiota yhdyskuntalautakunnan tiistaisessa kokouksessa, vaan asia jäi pöydälle. Sen sijaan Korvensuoran koulun purkamista aletaan valmistella.

Esitys kirkonkylän koulusta tuodaan päätettäväksi, kun ely-keskus on käsitellyt kohteen suojeluesityksen.

– Periaatteessa lautakunta voi tehdä omistajan roolissa aloitteen koulun purkamisesta, mutta rakennusvalvonnan tehtävä on sitten tutkia täytäntöönpanon mahdollisuudet. Esitin kuitenkin tässä tapauksessa asian käsittelyn siirtämistä, kaupungingeodeetti Kaija Puhakka sanoi.

Vuoden 2019 alussa yhteistyökumppania tontinluovutuskilpailulla, mutta hakemuksia ei saapunut.

Oululaisen arkkitehdin Matti Heikuran suunnitteleman koulun purkamishanke on herättänyt paljon keskustelua Haukiputaalla.

– Kivikoulu on ollut tapetilla monta vuotta. On pelättävissä, että kaupunki omistajana hivuttaa taloudellisten seikkojen perusteella rakennuksen purkukuntoon, rakennusperinnön säilymisestä huolissaan oleva arkkitehti Britta Passoja sanoo.

Kun koululaiset siirtyivät Länsituulen kouluun muutama vuosi sitten, talo olisi Passojan mukaan voitu suoraan ottaa muuhun käyttöön kalusteineen ja astioineen.

– Asukasyhdistys on kyllä tehnyt ehdotuksia käytöstä, mutta se ei ole kaupungille kelvannut.

Rakennus edustaa 1950-luvun tyypillistä kouluarkkitehtuuria.

– Rakennus ei ole valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde, mutta alueellista merkitystä sillä on. Kivirakennus on ongelmaton verrattuna moniin muihin. Haukiputaan keskustassa ei juuri ole muita vanhoja rakennuksia kuin kirkko ja makasiini. Varsin moni haukiputaalainen on käynyt koulua tässä rakennuksessa, Passoja toteaa.

Vuonna 1956 rakennetun Korvensuoran koulun purkamisen valmistelu annettiin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tehtäväksi. Purkaminen ajoitetaan vuodelle 2021.

Rakennukselle ei ole kaupungin liikelaitoksilla ja hallintokunnilla käyttöä, ja sen korjausvelka on suuri.

Lautakunnan mukaan rakennuksen purkamisella alue saadaan tehokkaampaan ja aluetta paremmin palvelevaan käyttöön.

Korvensuoran koulu on ollut myynnissä huutokaupassa vuonna 2019, mutta rakennuksen myyntihinta ei vastannut tavoitteita.

Vartiointiliikkeen vartioinneista huolimatta ilkivaltaa esiintyy jonkin verran edelleen.