Haukiputaalle avattava uusi ensikoti auttaa päihdeongelmaisia vauvaperheitä – "Uusi yksikkö tulee todella tarpeeseen"

Oulun Haukiputaalle perjantaina avattava uusi Ensikoti Orvokki auttaa päihdeongelmaisia vauvaperheitä.

Uusi ensikoti on erikoistunut vakavasti päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Viisipaikkainen ensikoti auttaa ympärivuorokautisesti.

Ensikoti Orvokki on osa valtakunnallista Pidä kiinni -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen ja vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen. Ensikotiin perhe voi tulla odotusaikana tai vauvan syntymän jälkeen.

- Uusi yksikkö tulee todella tarpeeseen. Paikkoja on kysytty ja keväästä lähtien, kun tieto uuden yksikön avaamisesta alkoi alueella kiiriä, kertoo toiminnanjohtaja Timo Peltovuori Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä.

- Alkoholin ja huumeiden käyttö on Oulun alueella lisääntynyt ja ongelmat ovat näkyneet niin meidän kuin muidenkin järjestöjen toiminnassa, Peltovuori toteaa.

Esimerkiksi perheitä, joilla on monia ongelmia, on ensikodilla vanhemmuuden arvioinnissa vuosittain noin 20. Nuorten erilainen oireilu vaikuttaa lisääntyvän ja keskittyvän.

Vakavasti päihdeongelmaiset perheet tarvitsevat tiivistä tukea. Raskaus- ja vauva-aika on erityinen mahdollisuus jättää päihteet, mutta avun täytyy olla tiivistä ja riittävän pitkäkestoista.



- Ensikodissa harjoitellaan tavallista arkea vauvan kanssa yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Ensikoti Orvokki tulee auttamaan noin 10 vauvaperhettä vuodessa, Timo Peltovuori kertoo.

Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on auttanut 20 vuoden aikana 3000 vauvaa. Joka vuosi hoidossa on noin 250 perhettä. Ilman apua vauvojen terveys ja kehitys olisi vakavassa vaarassa.

Oulun ensi- ja turvakoti auttaa kaikkiaan vuosittain yli 1000 apua hakevaa perhettä. Apua saa esimerkiksi väkivaltaan, kun vauvaperheen arki ei suju tai, kun lapsiperheen vanhemmat eroavat.