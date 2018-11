Haukiputaalle avataan satumetsäpolku, jonne pääsee ponien selässä

Haukiputaan Asemakylälle avautuu 2. joulukuuta ponien satumetsäpolku.



Kipponit-satumetsätarinaan johdattelevat kuusi shetlanninponia, joiden selässä lapset pääsevät luontoon tarinankertojan ohjaamana.

Ohjatun satumetsäretken lumoa pääsevät kokemaan myös vanhemmat, sillä vanhemmat taluttavat koulutettuja poneja lapsien ratsastaessa.



− Tutkimustulokset lasten lisääntyneestä mobiililaitteiden käytöstä ovat huolestuttavia ja siksi haluamme houkutella lapsia aitojen elämysten äärelle luonnon läheisyyteen, kertoo satumetsäretken idean äiti, hevosten ammattivalmentaja Tiia-Liisa Saarinen Stall Saarisesta.



Satumetsästä on tarkoitus tehdä yksi myös turisteja houkutteleva vetonaula alueen matkailutarjontaan.



Satumetsäpolku alkaa ja päättyy Kipponit-kylään, jossa jokaisella ponilla on oma teemaan sopiva pieni mökki. Kylä kutsuu lapset leikkimään ja ratkomaan aiheeseen liittyviä tehtäviä.



− Satumetsän teema vaihtuu vuodenajan mukaan, ensimmäisenä teemana on hauska joulutarina, Saarinen kuvaa.

Ohjatut retket alkavat avajaisten merkeissä 2. joulukuuta, jolloin julkaistaan myös ensimmäinen Kipponit satukirja.