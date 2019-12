Hartaanselän arkkitehtuurikilpailun voittajaksi Hoijakka: Tukkisaaresta yhteinen kesämökkisaari ja kaupungin vanhaan varikkorakennukseen kulttuuritapahtumia

Mailman, Oulun ja meidän pitää tajuta, että mailma muuttu.

Porukka siirtyy kaupunkeihin.

Yhteiskuntarakenne tiivistyy ja saadaan ekologisuutta.

Hyvä että tulee uutta arkkitehtuuria meidän ympäristöön.

60-70-luvun pelkistetyt rakennukset eivät ole enää tätä päivää.

En niissä asuvia moiti, ovat varmaan pääosin tyytyväisiä. Hyvä näin.

Kun katson monesti Torikadun vanhoja rakennuksia. Valve, sitä joka suuntaan hienoja vanhoja rakennuksia.

Kaupungintalo toisella puolella ja monta muuta.

Silti on hyvä, että näihin uusiin kohteisiin tulee jotain uutta. Ei me varmaankaan enää kukaan haluta entisiä pesuelementti kerkkareita. Hyvä että on ideoita. Toivoa vaan sopii että nykypäivänä tehtäisiin lujia ja kestäviä rakennuksia. Kaikki uusi on tervetullutta, kun ei maksa tämän alueen elintason huomioiden liikaa.