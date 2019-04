Hanna Sarkkinen esittää nuorisotilan perustamista Valkeaan – mallia kauppakeskuksessa toimivasta nuorisotilasta Rovaniemeltä

Nuorisotila sijaitsee Revontulessa Postin ja Picnicin jälkeen. On perustettu muistaakseni vuonna 2017 ja on erittäin toimiva ratkaisu, häiriöt ovat vähentyneet rutkasti kun nuorilla on paikka, jossa viettää aikaa. Mukana on ohjaajia, saatavilla esim. pelejä ja ohjattua toimintaa. Kannatan ehdottomasti Valkeaan samanlaista!

Terveisiä Rovaniemeltä, olin kyseisessä keskuksessa töissä.