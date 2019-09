Hämmentyneet jumppaajat kokosivat rivinsä, kun Oulun Pyrintö lopetti suositut Oulujumppa-tunnit – uusi JumppaOulu löysi lyhyessä ajassa sekä asiakkaat että omat tilat

Poskilla on terve puna, ja hymy on herkässä. Oululaiset Tiina Alasuutari, Satu Puhakka ja Rose Alibasya-Jokela ovat juuri tulleet zumbasta. Kaikki kolme ovat ahkeria jumppaajia. He käyvät tunneilla kolme, neljä tai jopa viisi kertaa viikossa.

– Tämä harrastus on hyväksi koko vartalolle ja myös mielelle. Reumalääkärini suositteli tanssia, joten olen harrastanut zumbaa jo vuosia. Lisäksi tässä on sosiaalinen puoli, eli kaverit, Tiina Alasuutari kertoo.