Hallituksen tukipaketti mietityttää liminkalaisella maatilalla – tuottajahintojen nousu olisi lisätukea mieluisampaa

Liminkalainen maanviljelijä Harri Mäki-Hirvelä otti vastaan tiedon hallituksen lisätuesta viljelijöille tyytyväisenä, mutta ei riemusta kiljuen.

– Hyvähän se aina sellainen on, mutta ei tuo kovin iso raha vielä ole. Mihinköhän se mahtaa riittää, Mäki-Hirvelä tuumaa.

Suomalaisille maanviljelijöille on luvassa noin 86 miljoonaa euroa, joka jakautuu tälle ja ensi vuodelle. Käytännössä uutta rahaa tulee noin 65 miljoonaa euroa.

Vertailukohdaksi Mäki-Hirvelä nostaa Ruotsin.

– Siellä tukea annettiin enemmän, olisiko se nyt ollut 120 miljoonaa, Mäki-Hirvelä sanoo.

Melkein. Ruotsissa tukea kuivuuden kurittamalle maanviljelykselle ropisi 1,2 miljardia kruunua, joka vielä parin vuoden takaisella kurssilla oli juuri Mäki-Hirvelän mainitsemat 120 miljoonaa euroa. Nykyisin kruunun kurssi on tullut sen verran alas, että summa vastaa noin 112 miljoonaa euroa.

Mäki-Hirvelä sanoo, että heikkoina hetkinä tukemisen sijaan maatalouden pitäisi yleisesti olla kannattavampaa.

– Jos hinnat olisivat kohdillaan ja tuotantokustannukset alemmat, se olisi paljon parempi kuin saada tukipaketti silloin, kun menee pikkuisen huonommin.

Suoraan Harri Mäki-Hirvelä ei pysty sanomaan, millaisilla toimilla hallitus voisi parhaiten maanviljelijöitä auttaa.

– Sitä on kyllä yhtäkkiä paha mennä sanomaan.

Toiveissa syksylle on kuitenkin, että sekä viljan että maidon tuottajahinnat nousisivat.

– Huono sato ei aina takaa korkeampaa viljan hintaa. Ja yleensä siinä on käynyt niin, että jos hinta on noussut, niin apulannan hinta on noussut vielä enemmän. Ei tässä mitään kovia hintoja olla hakemassa, mutta sellaisia, että olisi hieman järkevämpää viljellä. Tulot tahtovat päätyä tuotantokustannuksiin kaikki.

Harri ja Markus Mäki-Hirvelän tilalla viljellään viljaa ja heinää. Viljelysalaa on noin 112 hehtaaria, mikä tekee tilasta Suomen mittakaavassa reilusti keskikokoista suuremman.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan maatiloilla oli käytössä olevaa maatalousmaata keskimäärin 47 hehtaaria vuonna 2017.

Mäki-Hirvelöiden tilalla on kärsitty jonkin verran kuivuudesta tänä vuonna, mutta kausi on silti edellisvuotta parempi. Silloin sato kärsi liiasta kosteudesta.

– Meidän satomme jäi puoleen. Joillekin kävi niin, että he eivät saaneet mitään.