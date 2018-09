Haitallinen vieraslaji harlekiinileppäpirkko rantautui myös Oulun keskustaan

Venäläinen biologi Ilya Zakharov kartoitti elokuussa leppäpirkkojen esiintymistä Oulussa. Hän löysi haitallisen vieraslajin harlekiinileppäpirkon toukkia ja koteloita lehmuksesta Oulun keskustassa.

Harlekiinileppäpirkko on peto, joka vaikuttaa luonnossa erityisesti muiden kirvoja syövien hyönteisten kantoihin kilpailun ja saalistuksen kautta.

Kuluneen kesän aikana harlekiinileppäpirkosta on tehty useita havaintoja Suomessa. Alun perin Aasian itäosista peräisin oleva harlekiinileppäpirkko on leppäpirkkolaji, jota on käytetty kirvojen biologisessa torjunnassa ympäri maailmaa.



Laji on kuitenkin osoittautunut liian tehokkaaksi toimijaksi, sillä se on monin paikoin runsastunut räjähdysmäisesti ja vähentänyt tai jopa syrjäyttänyt alkuperäisiä leppäpirkkolajeja.



Harlekiinileppäpirkko on Euroopassa luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, jonka käyttö biologisessa torjunnassa on Suomessa kielletty.

Harlekiinileppäpirkko on kookas leppäpirkkolaji ja yksi väriltään vaihtelevimpia kovakuoriaislajeja. Sen pohjaväri vaihtelee vaalearuskeasta, punaiseen ja mustaan.



Vaaleat ja punaiset yksilöt voivat olla kuviottomia tai niillä voi olla 0-22 asti vaihtelevan kokoisia pyöreitä tai hiukan soikeita mustia täpliä. Mustilla yksilöillä täplät ovat punaisia. Lajin paras tuntomerkki on punertavat jalat ja punertavan ruskea alapuoli, joka muilla lajeilla on musta tai muuten tumma.



Suuria leppäpirkkolauttoja vedessä

Leppäpirkot ovat tunnettuja siitä, että monet lajit voivat esiintyä massoittain hyvinä kirvavuosina ja silloin ne usein vaeltavat uusille alueille. Vaelluksien yhteydessä pirkot usein joutuvat veden varaan voimien uupuessa ja voivat ajautua rannoille suurina lauttoina.

Harlekiinileppäpirkon laajamittainen käyttö biologisessa torjunnassa alkoi Länsi-Euroopassa 1990-luvun puolivälissä. Vuosituhannen vaihteessa lajin havaittiin siirtyneen luonnonympäristöihin. Kaupallinen käyttö biologisessa torjunnassa päättyi vuosina 2003-2004, mutta harlekiinileppäpirkon leviäminen on jatkunut.

Suomen Ympäristökeskus kaipaa tietoja harlekiinileppäpirkkojen esiintymisestä. Jos epäilet löytäneesi harlekiinileppäpirkon, se kannattaa keikauttaa selälleen ja siitä tulee ottaa kuva, jonka voi tallentaa havaintona Vieraslaji-portaaliin.