Hailuoto on ollut torstaina ja perjantaina maailman pohjoisimpia lumettomia alueita, kertoo Forecan meteorologi Markus Mäntykannas.

Vain Länsi-Norjan rannikkokaistale on ilman lunta yhtä pohjoisessa. Mäntykannaksen mukaan Norjan rannikolla tilanne on normaalia, sillä se on lämpimän Atlantin syleilyssä.

– Sen sijaan Hailuodon lumettomuus tähän aikaan ei ole normaalia.