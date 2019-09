Hailuodontielle suunnitellaan kevyen liikenteen väylää, suunnitelmia esitellään ensi viikolla

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus suunnittelee kevyen liikenteen väylää Oulunsaloon Hailuodontien varteen. Väylää suunnitellaan Salonpääntien ja Riutunkarin lauttarannan välille.

Tällä hetkellä jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat autojen kanssa samalla ajoradalla.

Kevyen liikenteen väylä pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Tiesuunnitelman luonnoksia esitellään yleisölle ja asianosaisille ensi viikolla tiistaina 17. syyskuuta. Luonnoksia esitellään Oulunsalo-talolla kello 17-18.30.

Suunnitelma valmistuu marraskuussa, jonka jälkeen se lähetetään käsiteltäväksi. Tiesuunnitelman jälkeen tehdään erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu ensi helmikuun loppuun mennessä.

Ely-keskuksen mukaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen on mahdollista aloittaa, Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja rakentamiseen on olemassa rahoitusvaraus.

Rakentamistyön ajankohdasta ei ole tehty päätöstä.