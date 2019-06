Hailuodontielle rakennetaan kevyen liikenteen väylä Salonpään ja lauttarannan välille

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Hailuodontielle (tie 816), kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Rakentamisen ajankohdasta ei ole päätöstä. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Väylä suunnitellaan rakennettavaksi maantien pohjoispuolelle välille Salonpää – Riutunkarin lauttaranta. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulun kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijoiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisen mukavuutta. Ajoneuvoliikenteestä erotettu kevyen liikenteen väylä rakennetaan maantien pohjoispuolelle.

Hankkeen myötä myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun ajoradalla nykyisin liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät erilliselle väylälle, tiedotteessa todetaan.

Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus suunnitelmasta.

Lausuntojen ja muistutusten jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuun loppuun 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja rakentamiseen on olemassa rahoitusvaraus.