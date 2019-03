Hailuodon siltahankkeen valmistelu etenee – kilpailutus alkanee syksyllä

Hailuodon kiinteän yhteyden valmistelut etenevät. Väylävirasto kertoo valinneensa neuvonantajat hankkeen kilpailutusprosessin valmisteluun ja toteutukseen.

Väyläviraston neuvonantajaksi kiinteän yhteyden Public Private Partnership -mallilla toteutettavassa hankkeessa on valittu rahoitus- ja juridiikkapalveluun Capex Advisors Oy ja Hannes Snellman asianajotoimisto sekä tekniseen neuvonantoon Sweco PM Oy.

Valitut neuvonantajat valmistelevat ja toteuttavat hankkeen palveluntuottajan kilpailutusprosessin ja siihen liittyvät neuvottelut tarjoajakonsortioiden kanssa.

Eduskunnan rahoituspäätöksen mukaan Hailuodossa on edessä on 116,9 miljoonan euron urakka, jonka tarkoituksena on yhdistää saari mantereeseen.

Hankkeen kilpailutusvaihe käynnistetään, kun hankkeeseen liittyvistä luvista ja päätöksistä on saatu riittävä varmuus. Väylävirasto arvioi, että kilpailutus voidaan aloittaa aikaisintaan loppukesällä 2019. Kilpailutus kestää arviolta 10–12 kuukauteen.

Hankkeen rakentamisen arvioidaan kestävän kolme vuotta. Tiehankkeessa noudatetaan elinkaarimallia, eli rakentamisvaiheen aikana kuluista vastaa rakentaja. Rakennuttaja eli valtio maksaa kiinteästä tieyhteydestä siltoineen vasta sen valmistuttua.