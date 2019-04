Hailuodon lauttaliikennettä vuosikymmenet seurannut yrittäjä: "Muistini mukaan tällaista ei ole käynyt vuoden 1989 jälkeen"

Vuosikymmeniä Hailuodossa ja mantereella kahvila- ja ruokapalveluyritystä veljensä kanssa pyörittäneen Kauko Ervastin mukaan tiistaina koettu lauttaliikenteen keskeyttäminen meriveden alenemisen vuoksi on äärimmäisen poikkeuksellista.

– Minun muistini mukaan vuoden 1989 jälkeen kun väylä ruopattiin syvemmäksi, ei lauttaliikennettä ole tarvinnut veden vähyyden vuoksi keskeyttää.

Ervasti tietää mistä puhuu, sillä hän on omien sanojensa mukaan "50 vuotta jo näitä rantoja katellut".

Ennen väylän syventämistä oli tavallista, että kesäisin ja syksyisin vedenpinnan aleneminen katkaisi liikennöinnin pari-kolme kertaa joka vuosi, hän kertoo.

– Nytkin kun tuuli asettuu, niin vesi nousee melko nopeasti takaisin. Vuoden mittaan vaihtelut meriveden korkeudessa ovat todella isoja.

Ankarasti puhaltava tuuli toi Ervastin mukaan aamusta muitakin ongelmia mantereen ja Hailuodon rannan tieliikenteelle.

– Tuuli lennätti merenjäältä irtolunta Hailuodontielle. Soitin autoilijan tielinjallekin, että täällä on tie 816 menossa tukkoon osiltaan, vaikka taivaalta ei tule mitään.

Lauttaliikenteen keskeytyminen tuo monenlaisia ongelmia luotolaisten elämään.

– Huoltoliikenne on poikki, bussit eivät kulje. Sairaskohtauksen jos saa, niin helikopterilla on kuljetettava. Moni kulkee mantereelta saareen töihin: opettajat, rakennustyömiehet ja muut. Tämmöinen on todellinen force majeure (ylivoimainen, pakottava este), Ervasti naurahtaa.

Kauko Ervasti on veljensä Jouko Ervastin kanssa yrittäjän töiden ohessa tilastoinut lauttaliikennettä kesäisin jo vuodesta 1974.

Kauko laskee liikennettä mantereen puolella Oulunsalon Riutunkarin kahvilassa ja Jouko Hailuodon Huikun lauttasataman kahvilassa. Viranomaisetkin ovat käyttäneet Ervastien tilastoja suunnitellessaan muun muassa lauttojen kesäaikatauluja.

Hailuodon lauttaliikenne on tarkoitus korvata kiinteällä, yli kahdeksan kilometriä pitkällä yhteydellä.

Suunnitelma käsittää pengertien sekä kaksi siltaa Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Uuden yhteyden on määrä valmistua aikaisintaan vuonna 2022.

Ervasti huomauttaa, että tuleva siltaliikennekin on altis luonnonvoimille. Hernerokkasumun noustessa tai rajuilmoilla myös silta on suljettava turvallisuuden vuoksi.