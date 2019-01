Hailuodon kiinteän yhteyden rakennustyöt voisivat alkaa loppukesästä 2020 – "Valtio alkaa maksaa, kun liikenne menee yli"

Hailuotoon rakennettavan kiinteän yhteyden aikataulu alkaa hahmottua.

– Jos kaikki menee kuin Strömsössä, kesälomien 2020 jälkeen päästäisiin rakentamaan, kertoo Väylän apulaisjohtaja Lars Westermark. Liikenneviraston nimi on vasta muuttunut Väyläksi.

Projektien toteutuksesta vastaava Westermark vierailee torstaina Oulun kauppakamarin yrityksille järjestämässä tilaisuudessa, jossa tiedotetaan seudun muistakin suurhankkeista.

Eduskunnan rahoituspäätöksen mukaan Hailuodossa on edessä on 116,9 miljoonan euron urakka, jonka tarkoituksena on yhdistää saari mantereeseen.

Tiesuunnitelma on jo lainvoimainen ja vesilupakin pitäisi Westermarkin mukaan saada kevään tai alkukesän aikana.

Vasta kun avissa päätettävästä vesiluvasta saadaan lainvoimainen, voi Väylä kuitenkin käynnistää elinkaarimallin kilpailutuksen.

Kilpailutus tulee kestämään vuoden verran.

Elinkaarimalli tarkoittaa sitä, että rakennuttaja eli valtio maksaa kiinteästä tieyhteydestä siltoineen vasta sen valmistuttua.

– Valtio alkaa maksaa, kun liikenne menee yli.

Siihen asti rakentaja joutuu järjestämään rahoituksen. Lisäksi toimija vastaa yhteyden kunnossapidosta 20 vuotta.

Jos siis vesiluvasta ei valiteta, rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2020 kesän lopulla tai alkusyksystä muutamasta kohdasta.

– Vähintään kolme vuotta menee rakentaessa, Westermark ennakoi.