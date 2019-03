Hailuodon jäätietä kunnostetaan – tien odotetaan avautuvan tämän viikon aikana

Hailuodon jäätie avataan uudelleen mahdollisesti jo tällä viikolla, kertoo jäätieurakoitsija Touhu-Palveluiden toimitusjohtaja Juha Toppi. Jäätie suljettiin helmikuun 10. päivä siihen ilmestyneiden railojen ja lauhan sään vuoksi.

– Tiellä on nyt 250 metrin pätkä, jonka täytyy vielä jäätyä. Siitä on otettu lumet pois ja koitamme saada sen jäätymään nopeammin. Jos pätkä on jäätynyt, se täytyy vielä tasoittaa, kertoo Toppi.

Topin mukaan jään paksuus jäätiellä on tällä hetkellä hyvä.

– Tien linjat on mitattu eilen läpi ja jään paksuuden keskiarvo on nyt 60 senttimetriä, eli jään paksuuden puolesta ei ole mitään hätää, Toppi sanoo.

Jäätien avaamista varten jään tulee olla vähintään 40 senttimetrin paksuista.

Topin mukaan on mahdollista, että jäätie voidaan avata jo tällä viikolla. Tarkkaa aikataulua avaamiselle ei voida kuitenkaan vielä sanoa, hän toteaa.

– Jään päälle tuli sateiden mukana paksu vesikerros ja sen päälle satoi vielä lunta, joka jäätyi viikonlopun aikana. Sohjokerrosta on nyt koitettu pukata pois, että tie saataisiin kuntoon, Toppi toteaa.