Hagelberg uskoo: Stockmannin entisiin tiloihin syntyy monipuolinen kauppakeskus – ”Pekurin korttelin kehitys tärkeää koko keskustalle”

Jos haluaa olla ilkeä, voi toivoa kaupungin parhaalle paikalle vielä lisää ruokakauppoja...heh, heh...

Kaikkihan on kiinni tilojen muodoista ja vuokran tasosta, että kiinteistöön kannattaa lähteä rakentamaan bisnestä. En usko, että Stockmann lähti vuokran vuoksi, vaan kyllä se lähti aivan omien bisneksien vuoksi, jotka eivät todella ole menneet hyvin viime aikoina.

Oulun keskusta ei valitettavasti ole kovin kiinnostava. Sinne on saatava enemmän katettua tilaa nyt, kun on hyvä parkkipaikka olemassa. Katettu tila on erityisesti talvella OK.