Haarasillalle suunnitellaan eritasoliittymää ja kasitielle lisää liikennevaloja – Limingan valtuusto hyväksyi alueen osa-yleiskaavan

Ai nytkö on rahaa rakennella eritasoliittymiä, vaikka Haarasillan liikenneympyrä toimii nykyisellään ihan ok. Miksi sitten ei ole varaa rakentaa kauan haluttua ja vaadittua liikenneympyrää Tyrnäväntien/Ouluntien risteykseen? Se on Suomen 4. vaarallisin risteys ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella vaarallisin!! Tuo onneton pisarajakaja viritys vain huononsi tilannetta, kauhulla taas odotetaan ensi talvea että pääseekö siitä ehjänä läpi monta kertaa päivässä.. HERÄTYS PÄÄTTÄJÄT!!!