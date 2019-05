Häämusiikkikonsertti Oulun tuomiokirkossa perjantaina – tavoitteena tarjota vinkkejä häitä suunnitteleville pareille

Oulun seurakunnat järjestävät häämusiikkikonsertin Oulun tuomikirkossa perjantaina 17. toukokuuta klo 19, tiedottaa Oulun seurakunnat.

Tapahtuman tavoitteena on antaa häitä suunnitteleville pareille monipuolinen kattaus vihkimusiikista. Konsertin päätyttyä on mahdollista jäädä keskustelemaan kanttorien kanssa omista toiveistaan musiikin suhteen.

– Usein hääpareilla on jo selkeät toiveet valmiina, kun he tulevat tapaamaan kanttoria. Koen silti tärkeänä hääparin tapaamisen, sillä aina he eivät itsekään ole perillä kaikesta mahdollisesta musiikkiohjelmasta. Näin hääpari saattaa kuulla itselleen tuntemattoman kappaleen, johon he ihastuvat, kertoo Tuiran seurakunnan kanttori Raakel Pöyhtäri tiedotteessa.

Tilaisuudessa jokaisen seitsemän seurakunnan kanttorit esittävät häämarsseja ja muita urkukappaleita sekä vihkitilaisuuteen sopivia yksinlauluja ja virsiä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sinne tervetulleita tulevan kesän hääparit ja kaikki häämusiikista kiinnostuneet, tiedotteessa kerrotaan. Häämusiikkiin voi tutustua myös Oulun seurakuntien verkkosivuilla.

Tänä vuonna häämusiikkikonsertissa kuullaan esimerkiksi perinteisesti suositut Toivo Kuulan ja Felix Mendelssohnin häämarssit ja Melartinin Prinsessa Ruusunen. Lisäksi ohjelmistossa on uudempia hääparien keskuudessa suosituiksi nousseita kappaleita, kuten esimerkiksi Marko Hakanpään trumpettisävelmä. Konsertissa kuullaan myös muun muassa ranskalaisten säveltäjien romanttista musiikkia kuten Theodore Dubois’n Toccata, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan nykyään vihkitilaisuuksissa on suosiossa erityisesti elokuvista tunnetuksi tullut musiikki, kuten esimerkiksi Star Wars-elokuvien tunnusmusiikki. Suomalaisista nykyartisteista taas erityisen suosittu on Johanna Kurkelan Rakkauslaulu.

– Kun hääpari toivoo elokuvista tuttua musiikkia, pyrin soittamaan sen heille niin, että he saavat näkemyksen miltä kappale kuulostaa. Joskus kappale voi kuulostaa aivan erilaiselta uruilla soitettuna elokuvamusiikkiin verrattuna, huomauttaa Pöyhtäri.