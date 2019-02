Flunssakausi tyhjentää hyllyjä oululaisessa apteekissa – kausi-influenssaa on liikkeellä edellisvuotta vähemmän

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri rokottaa henkilökuntaansa aiempaa enemmän kausi-influenssaa vastaan. Rokotuskattavuuden lisäämisen taustalla on viime vuonna muuttunut tartuntatautilaki, jonka myötä tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden kanssa saa työskennellä vain erityisestä syystä henkilö, jolla on puutteellinen rokotussuoja.

– Olemme entistä paremmin varautuneita rokotussuojan osalta. Kausi-influenssarokotuksen on saanut hoitohenkilökunnasta 95 prosenttia, lääkäreistä 84 prosenttia ja muusta henkilökunnasta 50 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala kertoo.

Tällä hetkellä liikkeellä on sekä influenssaa että muita flunssaviruksia, Oulun yliopistollisen sairaalan infektioiden tortuntayksiköstä kerrotaan. Influenssatapauksia on tänä vuonna ollut aiempaa vähemmän, mutta viime vuosina tapauksia on ollut poikkeuksellisen paljon. Influenssatapauksia on hoidettu OYSissa päivittäin.

Käynnissä oleva flunssa- ja influenssakausi näkyy myös apteekkien hyllyillä. Raksilan Joutsen apteekin apteekkari Aila Aitamurron mukaan flunssalääkkeistä on juuri nyt pulaa.

– Esimerkiksi Finrexiniä ei ole tällä hetkellä saatavissa, sillä lääkkeen valmistus siirrettiin toiseen tehtaaseen. Sinkkiasetaatti on lisännyt suosiotaan flunssan estoon käytettävänä tuotteena, Aitamurto kertoo.

Terveydenhuollon työntekijöiden korkea rokotekattavuus on tärkeää sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuuden kannalta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on pitkään tehty töitä henkilökunnan rokotuskattavuuden kausi-influenssaa vastaan nostamiseksi.

– 80 prosentin rokotuskattavuudella on jo todella suuri merkitys potilasturvallisuuden kannalta. Tartuntatautilain päivitys oli tärkeä ja viime vuoden aikana on hoitohenkilöstö nostanut rokotussuojan tärkeäksi ammatilliseksi asiaksi, Oili Ojala kiittelee.

Sairaanhoitopiirin henkilöstö on välttynyt flunssilta ja influenssalta hyvin: työterveyshuollossa on kirjoitettu laboratoriolähete influenssatartuntaepäilystä toistaiseksi vain yhdelle työntekijälle. Korotetun rokotustason teho selviää vasta myöhemmin keväällä.

– Kun influenssakausi on ohitse, voimme tarkastella, mikä on henkilöstön sairastuvuus aiempiin vuosiin verrattuna. Nyt kun epidemia on meneillään, voimme todeta tilanteen olevan meidän kannalta rauhallinen, Ojala kertoo.