Finnish Nightmares -sarjakuvan luoja Karoliina Korhonen on Oamkin vuoden 2019 alumni

Finnish Nightmares -sarjakuvan luoja Karoliina Korhonen on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) vuoden 2019 alumni. Oamk julkisti vuoden alumnin ensimmäisessä koko korkeakoulun alumnijuhlassa perjantaina.

Korhonen loi sarjakuvan opiskellessaan medianomiksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Sarjakuvasta tuli nopeasti kansainvälinen viraali-ilmiö.

Finnish Nightmares käsittelee humoristisesti suomalaisiin liitettyjä stereotypioita.

Oamk toteaa tiedotteessaan, että Korhonen on tuonut Oamkia haastatteluissaan positiivisella tavalla esille. Sarjakuva puolestaan on tehnyt Suomea positiivisella tavalla tunnetuksi maailmalla.

Kirjoja on käännetty englannin lisäksi ainakin japaniksi, kiinaksi ja koreaksi. Brittilehti Guardianin mukaan Kiinassa sarjakuvan suosio on niin suurta, että mandariinikiinaan on luotu jopa uusi sana jingfen, joka tarkoittaa henkistä suomalaista.

Sarjakuvan Facebook-sivulla on yli 188 000 seuraajaa. Korhonen käsitteli Finnish Nightmaresia ja siitä syntynyttä viraali-ilmiötä myös opinnäytetyössään. Hän valmistui Oamkista vuonna 2018.

Oamkin alumnijuhlaan Kotkantien kampuksella kokoontui perjantaina reilut 120 alumnia. Juhla järjestettiin Oamkin Alumniyhdistyksen kanssa, joka täyttää tänä vuonna 15 vuotta.

Oamkista on valmistunut yli 26 000 henkilöä, joista valtaosa työskentelee alueella.

– Haluamme alumnimme mukaan Oamkin arkeen sekä hyödyntää heidän kokemusta ja osaamista koulutuksessamme ja tutkimuksessamme. Vastaavasti haluamme tarjota alumneillemme uutta osaamista sekä ketterän tavan toteuttaa jatkuvaa oppimista sekä kehittää verkostoja, sanoo rehtori Jouko Paaso.