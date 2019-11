Finnair perunut valtaosan maanantain lennoista – lähes kaikki Helsingin ja Oulun väliset lennot peruttu

Kyse on järjestöjen välisestä kisailusta ja moni täysin ulkopuolinen kärsii. Akt ja Ilmailualan unioni ovat kaikkein ärsyttävimpiä liittoja, koska tietävät, että heidän toimillaan on suurin vaikutus. Kunnon sakot tukilakoista, niin saadaan joku tolkku asiaan. Postin ongelma pitää ratkaista ja siinä on valtioin tartuttava toimeen. Missä on postilaisten "vappusatanen" Antti?