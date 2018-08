Festivaalien talkootyöläisten verotuskäytönnöt puhuttaneet viime päivinä – Oulun suurfestivaalit vakuuttavat veroasioiden olevan kunnossa

Festivaaleilla tehdään Suomessa perinteisesti paljon talkootyötä. Isoissa tapahtumissa talkoolaisia voi olla jopa tuhansia.

Onko talkootyö sitten verovapaata vai ei? Asia on ollut viime päivinä otsikoissa, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että joissakin tapahtumissa työstä palkitaan esimerkiksi pääsylipuilla.

Verohallinnon mukaan festivaaliyhtiöt eivät saa värvätä väkeä töihin siten, että festivaalityöstä sovitaan palkkioksi esimerkiksi verottomia pääsylippuja. Tällaiset vastikkeet ovat verotettavaa tuloa.

Mikäli tällaisia vastikkeita annetaan työntekijöille, työn teettäjän olisi tehtävä verottajalle vuosi-ilmoitus. Palkkioista olisi siten myös maksettava verot.

Oulun isot festivaalit Qstock ja tänä kesänä järjestetty Suomipop-festivaali vakuuttavat, että niiden kohdalla verotukselliset asiat ovat kunnossa.

Kumpikin festivaali käyttää talkoolaisina esimerkiksi urheiluseurojen väkeä. Työstä maksetaan sovittu palkkio suoraan urheiluseuroille. Talkoolaiset ovat siis talkoissa seuroille, jotka saavat sovitun korvauksen.

Suomipop-festivaali oli Oulun kesän uusi tulokas. Kuten Qstock, myös Suomipop teki yhteistyötä paikallisten seurojen kanssa. KUVA: Matti Räty

Verohallinnon johtava asiantuntija Tero Määttä kertoo Kalevalle, että tämä on laajasti käytössä oleva ja vakiintunut käytäntö Suomessa.

– Se on aika yleinen järjestely, jolla erilaiset yhdistyksen hankkivat varoja toimintaansa. Se on sinänsä ihan hyväksyttävää varainhankintaa yhdistyksille, Määttä sanoo.

Määttä myös huomauttaa, että mikäli joku henkilö työskentelee vapaaehtoisesti festivaalilla, on täysin luonnollista, että hän voi työnsä vuoksi kulkea alueella.

– Olisi aika kummallista, jos paikalle pääsystä silloin verotettaisiin.

Määttä kuitenkin lisää, että jos festivaalin järjestävä yhtiö ja työntekijä sopivat, että joku henkilö saapuu töihin etuutta – kuten vaikka pääsylippua – vastaan, kyse on vastikkeesta, joka on verotettavaa tuloa.

Maallikolle rajanveto talkootyön ja vastikkeellisen työn välillä voi tuntua vaikealta. Tämän myöntää Määttäkin.

Qstockin toimitusjohtaja Jouni Loponen kertoo, että Qstockin osalta asiat on käyty läpi veroviranomaisten kanssa muutama vuosi sitten.

– Noudatettujen käytäntöjen osalta ei ole ollut huomautettavaa.

– Qstock Oy toimii voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti, Loponen sanoo.

Qstockista on muodostunut Oulun kesätapahtumien vetonaula, joka on vuodesta toiseen loppuunmyyty. Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan runsaasti työntekijöitä. KUVA: Matti Räty

Loposen mukaan suurin osa tapahtuman henkilöstöstä on palkallista väkeä, palveluntarjoajien työntenkijöitä ja omalle yhdistykselleen tai seuralleen talkoita tekeviä.

Vain pieni osa henkilöstöstä on vapaaehtoistyöntekijöitä. He saavat työntekijärannekkeen, jotta he pääsevät kulkemaan niille alueille, joihin heidän on työnsä vuoksi päästävä.

Suomipop-festivaalia järjestävän Nelonen Live Median toimitusjohtaja Anssi Nevalainen kertoo, ettei Oulussa järjestettävässä tapahtumassa ollut tänä kesänä lainkaan sellaisia talkoolaisia, joista olisi pitänyt tehdän vuosi-ilmoitus verottajalle. Kaikki vapaaehtoiset olivat hänen mukaansa talkoissa omille seuroilleen, joille tapahtumajärjestäjä maksoi sovitun palkkion.

– Tämän kokoluokan tapahtumissa tarvitaan merkittävä määrä tekijöitä ja sen myötä yhteistyö paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa on tärkeässä roolissa.