Ex-pääministeri Juha Sipilä perusti uuden firman Kempeleeseen – IL: Sipilä, Juha Hulkko ja Seppo Laine perustivat samana päivänä myös yhteisen yhtiön

Entinen pääministeri ja nykyinen kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.) näyttää virittelevän uutta liiketoimintaa.

Sipilä on perustanut vuodenvaihteen aikaan uuden yrityksen, Enetel Oy:n, jonka toimialaksi on ilmoitettu sijoittaminen ja rahoituspalvelut sekä "kaikki muu laillinen liiketoiminta".

Hallituksen ainoa jäsen on Juha Sipilä ja varajäsen hänen vaimonsa Minna-Maaria Sipilä. Osakepääomaksi on kaupparekisteriin toimitetuissa papereissa ilmoitettu 5 000 euroa. Perustettaessa kaikki osakkeet on merkitty Juha Sipilälle.

Kalevan hankkimista perustamisasiakirjoista selviää, että yritykselle on ilmoitettu Kempeleen Koivikkohaasta sama osoite, jossa sijaitsevan lähes 8 000 neliömetrin teollisuuskiinteistön Sipilä osti itse aikoinaan perustamaltaan Volter Oy:ltä vajaalla 200 000 eurolla huhtikuussa 2019. Kaupasta kertoi tuolloin ensimmäisenä Iltalehti.

Sipilä ei ole halunnut kommentoida Kalevalle kiinteistökauppaa tai aikomuksiaan sen suhteen mitenkään.

Enetel Oy:n perustamispapereista selviää sekin, että Sipilä sai rekisteriviranomaiselta korjauskehotuksen, koska väestötietojärjestelmästä ei ollut selvinnyt mikä on Sipilöiden asuinmaa. Kyse on todennäköisesti siitä, että ex-pääministeri vaimoineen on hakenut tietojen salaamista turvakiellolla.

Sitä voi hakea, jos on perusteltu syy epäillä oman tai perheen terveyden tai turvallisuuden olevan uhattuna.

Iltalehti kertoi keskiviikkona, että samana päivänä Enetelin kanssa on joulukuun alkupuolella perustettu Kempeleeseen myös Exbitit Oy-niminen yhtiö, jossa omistajina ovat Sipilän tuore Enetel Oy, Jtel Oy ja Risera Oy.

Jtel on liikemies Juha Hulkon yhtiö ja Risera puolestaan Sipilän luottomiehenä pidetyn hallitusammattilaisen Seppo Laineen. Kolmikkoa yhdistää Hulkon perustama tietotekniikkayhtiö Elektrobit, jossa Sipilä toimi 2000-luvun alkupuolella toimitusjohtajana ja Laine talousjohtajana, Iltalehti kirjoittaa.

Exbitit-nimen voikin nähdä sanaleikkinä – yhtiö on ex-Elektrobit -miesten yhteinen.

Exbitit Oy ilmoittaa toimialakseen rahoituksen ja luottotoiminnan.

Juha Sipilä ei ollut iltapäivällä vastannut uusia yhtiöitä koskevaan haastattelupyyntöön, jonka Kaleva jätti keskiviikkona päivällä.