Ex-maaherra Eino Siuruainen kasvoi ilman isää – Oululainen Tanja Tanhua vie villasukat saattohoitoon siirtyvälle isälleen, joka ei ole halunnut olla hänen elämässään

Eino Siuruainen on ryhtynyt kirjoittamaan ylös muistelmiaan pitkän elämän varrelta. Kasassa on jo yli 300 sivua, vaikka 30 viime vuotta on vielä käsittelemättä. "Sotaorpous on vahvistanut minua ihmisenä. Se on tuonut nöyryyttä, kiitollisuutta, kykyä puolustaa itseä ja halua tehdä määrätietoisesti töitä." KUVA: Jarmo Kontiainen