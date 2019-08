No minulla on kaikkein ympäristöystävällisin keksintö jota kukaan muu ei voi päihittää.

Samalla kun me tässä odotamme tulevaisuuden fysiikan tarjoavan ihmiskunnalle täysin ilmaisen ja puhtaan energian, on minulla keksintö tämän siirtymäajan (arvio 20v) ajaksi ja se on supermoderni kivihiilivoimala tai kansanomaisesti ihan vain uusi kivihiilivoimalaitos. Tekniikka on maailman yksinkertaisin eli siinä on se polttouuni ja savupiippu ja lämpö lämmittää kiertoveden joka pyörittää turbiinia joka tuottaa tolkuttoman määrän melkein ilmaista energiaa.

Nyt joku sitten toki sanoo, että tuo on vanha keksintö. No tekniikan osalta juu, mutta uutta tässä on se, että minä rikon eliitin luoman tabun ja sanon sen ääneen. Osa nuorista on ollut koko elämänsä eliitin laitoksista (koulut, päiväkodit) ja he eivät ole koskaan kuulleet, että kaikkein puhtain ja luontoystävällisin energia on kivihiili. Savupiipusta tulee sitä samaa mitä sinunkin suusta tulee eli hiilidioksidia ja noki kerätään suodattimiin. Lähistöllä olevat metsät käyttävät hiilidioksidin uuteen kasvuun ja samalla metsänomistajien omaisuus vain kasvaa kun paksumpaa mäntyä puskee ennätysvauhtia.

Voidaan myös sanoan niin, että ympäristön ja ihmiskunnan pelastava keksintöni on se, että sanotaan valheille ei. Romutetaan jokainen pato pilaamasta jokia ja kaadetaan jokainen tuuliviiri turmelemasta maisemia. Tilalle yksi tai kaksi hiilivoimalaa jotka korvavat kaiken ja vielä enemmän.

Jos minun keksintö ei pääse vähintään finaaliin, niin siihen sanon, että on kyllä ihme peliä.