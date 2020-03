Etäpäivänä ei kannata erakoitua – Näin pastori ja kirjailija hoitavat etätyöt

Ei etätyö mitään laiskottelua ole. IT:ssä sitä on tehty jo vuosikymmeniä. Häirintää on vähemmän joten töitä saa tehtyä paljon enemmän. Bonuksena tulee että työmatkat jäävät pois ellei pöpi esimies juoksuta pakolla kokouksissa. Laitteet on niin kehittyneet että kokoukset ja koulutuksetkin sujuvat etänä vaikka maailman toisella puolella. Sairaudet eivät tartu. Sopii sinkuille. Lapsiperheissäkin onnistuu elleivät ole pieniä.