Escurialille ei ole löytynyt vielä jatkajaa, mutta puisto avaa ovensa normaalisti vappuna – "Kyselyitä tuli paljon varsinkin viime kesänä"

Limingassa sijaitsevan Kukka- ja eläinpuisto Escurialin toiminnalle ei ole löytynyt vielä jatkajaa, mutta puiston toiminta jatkuu ainakin toistaiseksi vanhojen omistajien voimin.

Escurialin toinen omistaja Veijo Vartiainen kertoo, että puisto avaa ovensa normaalisti vappupäivänä. Vartiaisen mukaan monet ovat kyselleet, onko puisto lopettanut toimintansa jo kokonaan.

– Laitoin sitten muutama päivä sitten Facebookiin ilmoituksen, että puisto avataan normaalisti vappuna. Siihen tuli paljon ilahtuneita kommentteja, Vartiainen kuvailee.

Vartiaisen mukaan valmistelutyöt avaamista varten ovat jo kovassa vauhdissa. Osa vesilinnuista on jo siirretty ulos. Lampaat, alpakat ja laamat keritään tällä viikolla.

Ennen avaamista on vielä siivottava aitauksia ja kahvila sekä hankittava myytävää kahvilaan ja kioskiin. Lisäksi tulevana viikonloppuna puistossa järjestetään myös perinteiset talkoot.

Talven aikana puistoon on tullut myös jonkin verran uusia eläimiä, joista suuri osa on lintuja. Puistoon on hankittu uusia riikinkukkoja ja silkkikanoja, sekä puiston kyyhkyset ovat lisääntyneet. Vartiaisen mukaan Escurialiin on tulossa myös uusia marsuja, sillä ne eivät ole kovin pitkäikäisiä eläimiä

Kaleva kertoi viime kesänä, kuinka Escurialin omistajat Vartiainen ja Väinö Latvakoski etsivät puiston toiminnalle jatkajaa. Miehet ovat pyörittäneet puiston toimintaa jo yli 30 vuoden ajan.

Vartiainen kertoo, että puistoa on käynyt katsomassa yhteensä kolme varteenotettavaa jatkajaa. Myös muita kiinnostuneita on ollut, mutta jatkajaa ei ole vielä löytynyt.

– Kyselyitä tuli paljon varsinkin viime kesänä. Moni ei taida tietää, kuinka paljon työtä tämä vaatii, Vartiainen toteaa.

Vartiainen kertoo, että vaikka puisto avaakin ovensa vappupäivänä samaan tapaan kuin aina ennenkin, on jatkajan etsintä silti yhä käynnissä.

