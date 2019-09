Ernströmgruppen ostaa Ouman-konsernin – Ouman jatkaa itsenäisenä yrityksenä nykyisellä johdolla

Teollisuuden monialayritys Ernströmgruppen ostaa Ouman-konsernin ja vahvistaa asemaansa rakennusautomaation toimijana Pohjois-Euroopan markkinoilla. Oumanilla on Suomessa viisi toimipaikkaa, jotka sijaitsevat Kempeleessä, Raumalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella.

– Hajautetun hallintomallimme mukaisesti Ouman jatkaa itsenäisenä yrityksenä nykyisellä johdolla hyvin hoidettujen yritystemme ekosysteemissä, sanoo Ernströmgruppenin toimitusjohtaja Pontus Cornelius.

– Olen innoissani tästä mahdollisuudesta liittyä kasvavaan ja kunnianhimoiseen yritysryppääseen, jota vetävät yrittäjähenkiset ihmiset. Olen myös kiitollinen edelliselle omistajallemme, AAC Capitalille, tuesta, jota olemme saaneet pystyäksemme tuplaamaan Oumanin liikevaihdon ja kannattavuuden viimeisten kuuden vuoden aikana, kommentoi Ouman-konsernin toimitusjohtaja Matti Lipsanen.

– Henkilöstöllemme tämä muutos merkitsee sitä, että jatkamme vahvuuksiemme mukaisesti keskittyen liiketoiminnan ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden kehittämiseen, jatkaa Lipsanen.



Ouman kehittää, valmistaa ja myy rakennusautomaatiotuotteita sekä energiatehokkuuspalveluja kiinteistöihin ja teollisuuteen.

Yrityksen pääkonttori on Suomessa ja suurin oma tehdas on Virossa.



Ouman-konsernilla on noin 300 työntekijää ja sen liikevaihto on 35 miljoonaa euroa.