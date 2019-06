Erkkolan sillalla testataan infotaulua, jolta voi nähdä kevyen liikenteen liikkujien määrän – "Jos kaikki menee hyvin, näyttöjä asennetaan todennäköisesti 3-5 kappaletta"

Oulussa Erkkolan sillalla kulkeneet ovat saattaneet huomata, että sillan pohjoisosaan on ilmestynyt uusi kaksipuolinen infotaulu. Kyseessä on kaupungin ensimmäinen pyöräilyn ja jalankulun laskentapiste, jonka ohessa on myös elektroninen näyttö.

Näytöltä on nähtävissä kuinka moni jalankulkija ja pyöräilijä on ylittänyt sillan samana päivänä. Siitä käy ilmi myös vuosittainen kulkijoiden määrä, laskenta tosin on aloitettu vasta viime viikolla.

Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaaralan mukaan kyseessä on pilottikonsepti, jota nyt testataan Erkkolan sillalla.

– Asfalttiin upotettu induktiosilmukka laskee pyöräilijät ja infrapuna-anturi jalankulkijat. Vastaavia laskentapisteitä on ollut Oulun seudulla jo aiemminkin, tämä on ensimmäinen jonka ohessa on myös elektroninen näyttötaulu, Vaarala kertoo.

Tarkoituksena on hyödyntää tietoa liikkujamäärista kaupungin liikennesuunnittelussa. Sen avulla voidaan paremmin arvioida esimerkiksi uusien pyöräteiden tai kunnossapidon tarvetta.

Näyttöjä saadaan todennäköisesti lisää

Laskentatiedon lisäksi näytössä voidaan tulevaisuudessa esittää Vaaralan mukaan muun muassa tapahtumaopastusta, talvikunnossapidon tietoja tai vaikkapa kertoa, jos jokin reitti ei ole käytössä.

Vastaavaa teknologiaa on hyödennetty aiemmin Oulussa muun muassa bussipysäkeillä.

– Tällaisia sään kestäviä tauluja on ollut Oulussa jo vuosien ajan. Kun autoilijoille on tarjolla jo paljon elektronista opastusta, niin miksei myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille, Vaarala sanoo.

Mikäli laskentapisteen tarkkuus saadaan riittäväksi, nähdään vastaavanlaisia tauluja todennäköisesti myös mualla Oulussa.

– Jos kaikki menee hyvin, näyttöjä asennetaan todennäköisesti 3-5 kappaletta. Silloilta ja rautatien alittavista alikuluista saadaan helposti hyvä kokonaiskuva liikkujista, Vaarala kertoo.

Pilotointivaiheen jälkeen harkitaan, tehdäänkö näyttöön ja siinä esitettävään tietoon muutoksia. Myös taulun lopullinen hinta selviää myöhemmin.

– Alkusyksyyn mennessä lopullisen tuotekonseptin pitäisi olla selvillä. Onko esimerkiksi näytön koko riittävä, että myös pyöräillessä sitä pystyy lukemaan. Myös liikkujilta voidaan kysyä, millaista tietoa olisi hyödyllistä näyttää, Vaarala toteaa.