Erikoiskuljetus valtaa Nelostien Oulun ja Tyrnävän välillä kello 23–01 välisenä aikana keskiviikon ja torstain välisenä yönä, Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta tiedotetaan. Kuljetuksesta johtuen liikenne pysäytetään ajoittain.

Kuljetuksen leveys on kahdeksan metriä. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Kuljetus on perillä Lappeenrannassa torstaiaamuna kello 8.