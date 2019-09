Eränkävijät-sarjan kansainvälinen versio sai maailmanlaajuisen jakelusopimuksen – mukana Äijä-koira ja Aki Huhtanen Kilpisjärveltä

Eränkävijät-menestyssarjan kehittänyt oululainen NTRNZ media sekä Pohjoismaiden suurin tv-oikeuksien jakelija NordicWorld ovat allekirjoittaneet maailmanlaajuisen jakelusopimuksen.



Sopimus kattaa Love of the Wild – From the Alps to the Arctic (Eränkävijät: Alpeilta Arktiselle) -sarjan kahden tuotantokauden maailmanlaajuisen levityksen. Suomen oikeudet säilyvät sarjan alkuperäisellä tilaajalla Ylellä.

Sarjaa on kuvattu syksystä 2018 asti kuudessa eri Euroopan maassa, aina Alpeilta arktiselle alueelle.

Suomessa sarja starttaa 29. joulukuuta Yle Areenassa ja TV1:llä.

Päähenkilöt eri maista, rakkaus luontoon yhdistää

Sarjan päähenkilöt tulevat viidestä eri maasta, ja he asuvat Europan suurimpien ja ainutlaatuisimpien luontokohteiden äärellä: sarjassa liikutaan Euroopan suurimmilla vuorilla ja järvillä, pohjoisimmissa erämaissa, laajimmilla ylängöillä sekä sateisimmissa kolkissa. Päähenkilöitä yhdistää rakkaus luontoon, sekä elämäntapa, joka on riippuvainen yhteisen maapallomme hyvinvoinnista.

Eränkävijät: Alpeilta Arktiselle perustuu palkittuun suomalaiseen Eränkävijät-sarjaan. Kansainvälisen version jaksot ovat tunnin mittaisia, ja ne on kuvattu kokonaisuudessaan 4K-kalustolla.

Sarjassa ovat mukana Kultainen Venla -voittajat Aki Huhtanen sekä Äijä-koira Kilpisjärveltä. Tuotantotiimiin kuuluvat myös useimmat alkuperäisen Eränkävijät-sarjan tekijät kuvaajista leikkaajiin. Lisäksi mukaan on saatu eurooppalaisia, esimerkiksi vaativiin vuoristo-olosuhteisiin tottuneita kuvaajia.

- Sarjan kehittäminen on aloitettu jo syksyllä 2017, ja harva pystyy ymmärtämään millaisen työmäärän takana sen valmistuminen on, kertoo sarjan isähahmo, NTRNZ median perustaja ja sarjan vastaava tuottaja Teemu Hostikka.