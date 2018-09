Ensimmäisen Höyhtyän Ostarifestarin liput myytiin parissa tunnissa

Kun Höyhtyän ostoskeskuksen parkkipaikalle saapui lauantai-iltana, ainoastaan ostarista vilahtavat värivalot ja sisäpihalta kuulunut musiikki paljastivat, että nyt kulmilla on jotakin tapahtumassa.

Sisäpihalla tunnelma oli mukavan letkeä, joten olivatko aiemmin esiintyneet DJ Megamatti ja salsaorkesteri La Sol tuoneet mukanaan hyvää mieltä yleisöön.

Lauantaina ensimmäistä kertaa järjestetty Höyhtyän Ostarifestari oli kaikin puolin onnistunut.

Parissa tunnissa eli hieman kello seitsemän jälkeen myymättä oli vain 16 lippua.

– Kaikki on sujunut hyvin, vaikka järjestämme festivaalin nyt ensimmäistä kertaa. Tapahtumaa on vuoden verran suunniteltu, täytyy olla tyytyväinen siihen, miten tämä on otettu vastaan, Aleksi Kauhanen Höyhtyän Kulttuuriyhdistyksestä luonnehtii.

