Ensi viikolla helteistä ei ole Oulun seudulla tietoakaan: Lämpötila pysyy alle 20 asteessa, sadekuuroja saattaa tulla pitkin viikkoa

Heinäkuun ensimmäinen viikko alkaa Oulun seudulla sateisissa merkeissä, eikä helteitä ole näköpiirissä.

Päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että Oulun ylle on sunnuntai-illan aikana nousemassa sadealue ja maanantai alkaa sateisena. Jatkuvat sateet hellittävät päivän mittaan, mutta sadekuuroja voi tulla pitkin päivää.

Elohopea nousee maanantaina korkeintaan noin 15 asteeseen, eli viikonloppuna vallinnut viileämpi sää jatkuu.

Tiistaina sää on pääosin poutaista. Sää on hieman lämpimämpi kuin maanantaina ja lämpötila on korkeimmillaan noin 18 astetta.

– Pieni sadekuurojen riski on olemassa, Tuovinen toteaa.

Myös keskiviikkona sää on pääosin poutaista. Lämpötila pysyttelee noin 15-18 asteen tuntumassa. Samaa kaavaa noudattaa myös torstain sää, jolloin lämpötila pysyttelee 15 asteen tuntumassa.

– Juuri sadealueen kohdalla lämpötila voi olla vain noin 10 astetta, Tuovinen kertoo.

Lämmön ystäville hyviä uutisia ei ole luvassa vielä viikonlopunkaan osalta, sillä sää vaikuttaisi Tuovisen mukaan muuttuvan epävakaiseksi.

Katso paikkakuntakohtaiset sääennusteet Kalevan Sää-sivulta.