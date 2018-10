Enni Rukajärvelle Vuoden Tyttöteko -palkinto – "On osoittanut omalla esimerkillään, mitä kaikkea tyttö saa olla"

Lumilautailija Enni Rukajärvi palkitaan Vuoden Tyttöteko -huivilla. Palkinto julkistetaan tänään kansainvälisenä tyttöjen päivänä Vuolle Tyttöjen Talolla yhteistyössä Planin Oulun-osaston kanssa.

Perustelujen mukaan Rukajärvi on osoittanut omalla esimerkillään, mitä kaikkea tyttö saa olla ja tehdä. Hän on myös rohkeasti ja muita kunnioittaen toiminut arvojensa mukaisesti. Perustelujen mukaan Rukajärvi on osoittanut omalla työnteollaan ja käytöksellään, että nuori nainen voi vaikuttaa tärkeisiin asioihin niin paikallisesti kuin yhteiskunnallisesti.

Rukajärvi on useissa haastatteluissa kertonut huolensa ilmastonmuutoksesta. Hän on mukana Protect Our Winters -projektissa, joka on muun muassa haastanut hiihtokeskuksia vaihtamaan ekosähköön. Rukajärvi itse on kertonut syövänsä kasvispainotteisesti, sillä lihantuotanto aiheuttaa paljon kasvihuonepäästöjä.

Vajaa kaksi vuotta sitten kuusamolaisnainen lopetti yhteistyön energiajuomajätti Red Bullin kanssa. Rukajärvi perusteli päätöstään sillä, että hän haluaa toimia vain sellaisten yritysten kanssa, joiden arvojen takana hän voi seisoa ilman, että joutuu esittämään mitään.

– Jossain menee jokaisella se raja, minkälaisia asioita haluaa edustaa, Rukajärvi totesi tuolloin.

Uransa aikana Rukajärvi on voittanut kaksi olympiamitalia sekä useita MM-mitaleja.

Toripolliisi sai huivinsa

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään maailmanlaajuisesti tänään. Tyttöjen päivä on julistettu YK-teemapäiväksi vuonna 2011.

Tyttöjen päivän tarkoituksena on tukea kaikkia maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ympäri maailmaa sekä luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa, täysiarvoisina yhteisöjemme jäseninä.

Palkinto luovutetaan henkilökohtaisesti Rukajärvelle myöhemmin syksyllä.

Oulussa tyttöjen päivän vietto aloitettiin Toripolliisin huivittamisella klo 9.30. Patsas on saanut kaulaansa päivän ajaksi Planin Tyttöjen päivän huivin.

Toripolliisin kanssa otettuja kuvia voi julkaista somessa hastagilla #tyttöjenpäivä.

Päivän vietto päättyy illalla, jolloin Tyttöjen päivän kulkue käynnistyy Rotuaarin pallolta klo 19.15.

