Elokuvateatterit yrittävät houkutella asiakkaita monin eri tavoin. Starissa toivotaan Neulekinon koukuttavan käsityönystäviä, Finnkinoketjun uutuus ovat elokuvat, joihin saa ottaa syötäväksi ja juotavaksi muutakin kuin limsaa ja poppareita.

Tänään iltapäivällä Elokuvateatteri Starissa voi esitettävän elokuvan hiljaisempina hetkinä kuulla puikkojen kilahtelua tai tömpsähdyksen lankakerän kierähtäessä omille teilleen.

Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen Leffaa ja Neulontaa -esitys, eli Neulekino. Tapahtuman ideana on, että elokuviin voi ottaa mukaan käsityön ja neuloa tai virkata himmennetyssä salissa esityksen ajan.

Neulekinon järjestävät yhteistyössä Elokuvateatteri Star ja käsityökulttuuria ja -elinkeinoa edistävä yhdistys Taito Pohjois-Pohjanmaa. Alkuidean tapahtumasta sai Taito Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Elina Seppänen.

– Olin kuullut huhuja, että Neulekinot ovat suosittuja maailmalla, ja ajattelin, että jos maailmalla, niin miksei myös Oulussa.

Seppänen otti yhteyttä Starin Kari Kantalaan, koska tämä on paikallinen ja pitkäaikainen yrittäjä. Lisäksi Seppäsestä Star on sympaattinen ja kotoinen elokuvateatteri. Kantala suhtautui asiaan heti positiivisesti.

– Tällaista tosiaan kokeillaan, se on mielenkiintoista ja uutta. Perjantaina katsotaan ja kuulostellaan palautetta, josko käsityön ystävät saataisiin koukutettua Neulekinoon, Kantala kertoo.

Uudenlaisia käsityöelämyksiä uudenlaisissa ympäristöissä

Elokuvateatteri Starissa valmistauduttiin perjantain Neulekinoon katsomalla alkua elokuvasta Dumbo. Varsinaisessa Neulekinossa seikkailee Ailo-poro. KUVA: Jarmo Kontiainen

Ensimmäiseksi Neulekinoelokuvaksi valittiin Ailo – pienen poron suuri seikkailu. Seppäsen mukaan alkuun haluttiin kotimainen elokuva, jolloin ei haittaa, vaikkei valkokangasta katso koko ajan valppaana. Pysyy silti kärryillä, missä mennään, ja himmennetyssä salissa näkee laskea silmukoita tai katsella ohjeita. Tosin Seppänen tietää, että tositaiturilta neulominen käy kyllä pilkkopimeässäkin.

– Haluamme kyllä jatkaa tapahtumaa ja valita erilaisia elokuvia. Ensimmäisen elokuvan valintaan vaikutti myös se, että se on luontoelokuva, ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja luonnonsuojelusta, se osuu aiheeltaan tähän aikaan ja meidän arvoihimme.

Taitoyhdistyksen tavoitteena on hyvinvoinnin ja rentoutumisen lisääminen käsitöiden avulla. Halutaan tarjota uudenlaisia käsityöelämyksiä uudenlaisissa ympäristöissä, Seppänen kertoo.

Tapahtuma on suunnattu koko perheelle, eikä kudinpuikkoja tai neulekoukkua ole mitenkään pakko olla mukana.

– Tällaiset kokoontumisajot käsitöiden merkeissä ovat kuitenkin hyviksi todettuja. Tulee eräänlainen magneettiefekti ja käsityökateus iskee. Voi katsoa, mitä toiset tekevät ja mitä itse voisi tehdä. Saa positiivisia virikkeitä.

Vauvakinoissa haaste löytää sopiva elokuva

Kari Kantalan mukaan nyt makustellaan, saataisiinko Neulekinosta Vauvakinon tapainen säännöllinen tapahtuma. Vauvakinot palasivat Starin ohjelmistoon pari vuotta sitten lähinnä innokkaiden äitien kyselyiden takia. Vauvakinoissa haasteena on kuitenkin se, että elokuvan täytyy olla sallittu kaikenikäisille. Edes Lego Elokuvaa ei voi Vauvakinossa esittää, koska se on K-7.

Erikoisnäytöksillä haetaan tietysti uusia asiakkaita, mutta ennen kaikkea Kantalasta on hienoa kokeilla jotain uutta, jota kukaan muu ei vielä ole tarjonnut.

Suomessakin on ollut jo jonkin aikaa esimerkiksi nautiskelunäytöksiä, joissa voi elokuvan aikana siemailla alkoholijuomaa tai syödä pikkupurtavaa. Sellaista ei Stariin kuitenkaan ole tulossa.

– Se ei ole meidän juttu. Pitää keksiä jotain, josta itse innostuu. Toivon, että jotkut tykkäävät Neulekinosta.

Kantala uskoo, että elokuvateatterimaailmassa kuvalaadussa ja äänitekniikassa saavutetaan vielä aika paljon kehitysaskelia. Hänen mukaansa elokuvakokemusta voi aina kuitenkin kehittää muullakin kuin tekniikan avulla.

Finnkinoketjussa tarjolla mysteerejä ja klassikoita

Taito Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Elina Seppäsen neuleesta on tulossa aito luotolainen. KUVA: Jarmo Kontiainen

Elokuvateatteriketju Finnkino tarjoaa normaaliohjelmistonsa lisäksi myös erikoisempia elokuvateatterikokemuksia. Esimerkiksi Event Cinema -nimen alla pääsee katsomaan muun muassa maailmanluokan oopperaa, balettia, teatteria, dokumentteja, urheilua tai stand upia, kertoo Finnkino Oy:n kaupallinen johtaja Kalle Peltola.

– Uutuutena on vahvasti mukaan tullut esport. Tarjoamme mahdollisuuden nähdä valikoituja finaalikohtauksia elokuvateatterissa.

Tarjolla on myös muun muassa Mysteerinäytöksiä ja Kuukauden klassikoita.

Mysteerinäytöksiä on pidetty viitisen vuotta. Haastatellessa asiakaskuntaa kävi ilmi, että on olemassa elämyshakuinen kohderyhmä, joka haluaa tulla yllätetyksi.

– Mysteerinäytöksissä taataan katsojille laadukas kokemus sekä varmasti yllättävä sisältö. Se osoittautui hyvin toimivaksi konseptiksi.

Myös toista vuotta pyörineet Kuukauden klassikot tulivat ohjelmistoon asiakkaiden toiveiden ja palautteiden kautta. Klassikoiksi etsitään ajankohtaisia ja ajan ilmiöihin sopivia elokuvia. Esimerkiksi nyt pääsiäisenä esitetään Monty Pythonin Life of Brian.

– Helsingissä isoin sali on jo lähes loppuunmyyty.

Nautiskelunäytöksissä voi ottaa rennommin

Nautiskelunäytökset käynnistyivät viime keväänä. Yksi niiden mahdollistajista oli alkoholilainsäädännön muutos. Nautiskelunäytöksiä on nyt 11 teatterissa kahdeksalla paikkakunnalla. Nyt katsotaan, miten näytökset toimivat, ja laajeneeko toiminta muuallekin.

– Kyse on rennommasta tavasta käydä elokuvissa. On ok nousta ja käydä välillä salin ulkopuolella, supista, syödä ja nauttia anniskelusta.

Peltolan mukaan erikoisnäytöksien ja erilaisten palvelujen taustalla on kuluttajien toiveiden ja mieltymysten pirstaloituminen. Muutos on radikaali, kun tilannetta vertaa esimerkiksi 15 vuoden takaisiin aikoihin.

Nykyään halutaan laajasti erityyppisiä palveluja, ja myös elokuvateatterit investoivat erityyppisiin katsojakokemuksiin.

Suomessa ollaan Peltolan mukaan hyvin maailman elokuvatrendeissä kiinni. Yhtenä trendinä on juuri nautiskelu, joka tarkoittaa juomien lisäksi myös ruokaisampaa vaihtoehtoa, kuten tapaksien ja natchojen tarjoilua elokuvateatterissa.

– Yksi trendi on tarjonnan monimuotoisuus. Hollywood on tietysti merkittävä, mutta Eurooppa on entisestään nousussa. Myös Aasian maissa, Intiassa, Koreassa ja Kiinassa on isoja tuotantoja.

Leffaa ja Neulontaa -esitys Ailo – pienen poron suuri seikkailu Elokuvateatteri Starissa perjantaina 12.4. kello 17.30. Liput 11 euroa.