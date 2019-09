"Ei se lasten teko meillekään ollut helppo ratkaisu", sanoo kolmen lapsen nuori äiti Haukiputaan perhekahvilassa

Haukiputaan perhekahvilassa maanantaisin kokoontuvat nuoret äidit sanovat ymmärtävänsä, jos syntyvyys laskee. Omallakin kohdalla on tullut mietittyä, miten lasten teko vaikuttaa esimerkiksi urakehitykseen.

Jannika Leinonen ja Johanna Palovaara käyvät maanantaisin Mannerheimin Lastensuojelunsuojeluliiton perhekahvilassa Haukiputaan keskustassa asukastuvalla. He sanovat päivää erikoiseksi, sillä yleensä paikalla on vähintään puolikymmentä äitiä, mutta nyt vain he kaksi. Kun useimmilla on yleensä mukanaan useita lapsia, väkimäärä nousee helposti pitkästi toiselle kymmenelle.

Nyt tuvalla ovat Leinosen nelikuinen Viola ja vajaa kaksivuotias Taika sekä Palovaaran vajaa kolmevuotias Väinö ja kymmenkuinen Aino. Leinosen esikoinen on kaupungin maksuttomassa viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa.

Perhekahvilassa äidit kertovat saavansa toisiltaan vertaistukea. Useimmiten jutut keskittyvät lasten hoitamiseen liittyviin kysymyksiin.

Syntyvyyden laskutrendistä Pohjois-Pohjanmaallakin he sanovat, että lasten teon lykkääminen yhtäältä ymmärrettävää.

– Ei se lasten teko meillekään ollut helppo ratkaisu. Suoritin itse tutkinnon yliopistossa, ja nyt meillä on kolme neljän ja puolen vuoden sisällä syntynyttä lasta. Paine omasta urasta on koko ajan taustalla, mutta toisaalta haluan antaa aikaa lapsillenikin mahdollisimman paljon, Leinonen pohtii.

Kaupungin palvelut ja edut lapsiperheille ovat naisten mielestä riittävän hyvät. Sen pitäisi kannustaa nuoria ihmisiä lasten hankintaan.

