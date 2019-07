Ei enää veritippoja sormenpäästä – verensokeria mittaava sensori mullisti oululaisen diabeetikko Matti Huotarin arjen, lääkäri toivoisi, että saisi jakaa sensoreita kaikille

Kudossokeria mittaavan sensorin avulla diabeetikon elämä helpottuu huomattavasti. Sormenpäiden pistäminen jää historiaan, ja liikunnan sekä jopa yhden jäätelön vaikutus sokeriarvoihin näkyy heti.

Diabeetikko on joutunut lävistämään sormenpäänsä useita kertoja päivässä. Kivulias ja inhottava toimenpide on ollut pakollinen paha sairauden kontrolloinnissa. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut ja tilalle on tullut vaihtoehtoja. Yksi niistä on ykköstyypin diabetesta sairastaville suunniteltu Libre-merkkinen sensori, joka mittaa sokeriarvon ilman verenvuodatusta. Sensori on muuttanut monen diabeetikon elämää ratkaisevasti. Ainoaksi ongelmaksi on muodostunut sensorin korkea hinta. Tuotteen valtava kysyntä mahdollistaa sen, että kaksi viikkoa kestävän sensorin hinta on noin 60 euroa.