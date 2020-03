Earth Hour sammuttaa lauantaina valot Oulussakin – muun muassa kaupungintalo ja yliopiston päärakennus pimenevät

Heh melkoista huuhaata. Ihminen ei voi mitenkään estää tai "hillitä" ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen tulee antaa edetä just niin kuin se etenee. Me kiitämme Luojaa, että ihminen ei voi ilmastomuutokseen vaikuttaa, sillä muutoin nämä elitistit olisivat jo tuhonneet koko luonnon monimuotoisuuden. Lumi ja jää ovat yhtä kuin kuolema ja kesä sekä lämmin ovat yhtä kuin elämä. Luonto itse säätelee kylmien ja kuumien kausien välilllä. Ei Grönlantikaan ole aina ollut jäässä ja se tulee jälleen sulamaan ja tarjoamaan kodin miljoonille eläimille ja kasveille. Nythän siellä ei ole paljoa mitään elämään mikä on surullista ottaen huomioon kuinka massiivinen maa-alue siellä on.

Eliitin väitteet hiilidioksidin vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ovat tuulesta temmattuja sekä vailla riippumatonta tieteellistä todistusta. Meillä on vain eliitin väitteitä joita puskevat "totuuksina" hallitsemansa valtamedian välityksellä. Vaan eipä mene enää läpi.