Dronelennätyksen maailmancup keräsi Ouluhalliin 1500 hengen yleisön – voittoon itsensä lennätti 23-vuotias latvialainen

Dronelennätyksen maailmancup järjestettiin tiistaina 12. maaliskuuta Ouluhallissa. Ilmaistapahtuma keräsi halliin jopa 1500 hengen yleisön.

Race of Drones Ouluun, vuoden ensimmäiseen dronelennätyksen maailmancupiin, osallistui 40 kilpailijaa kahdeksasta maasta eri puolilta Eurooppaa. Kilpailun voittoon itsensä lennätti latvialainen Tomass Petersons.

– Parasta kisaamisessa on se tunne, kun voittaa ja tietenkin ihmiset ympärillä! Race of Drones Oulu oli mahtavassa tilassa ja kaikki järjestelyt on tehty hienosti, kommentoi Petersons, jonka droneharrastus muuttui yhdessä yössä työksi.

23-vuotias latvialainen valittiin juuri DCL:ään eli Drone Champion Leagueen. Kaksi vuotta lajia harrastanut Petersons kertoo kiinnostuneensa drone-kisailemisesta Youtuben kautta.