Drone-lennätyksen kansainvälisesti kovin kärki saapuu Ouluun maailmancupin avaukseen

Toista kertaa järjestettävä Race of Drones Oulu tuo kaupunkiin drone-lennätyksen kansainvälisesti kovimman kärjen. Drone-lennätys on yksi nopeimmin kasvavista urheilulajeista maailmalla.

Kaikille avoin tapahtuma järjestetään Ouluhallissa perjantaina 13. maaliskuuta.



Race of Drones Oulu on ensimmäinen maailman ilmailuliiton (FAI) vuodelle 2020 julkaisemista 19 maailmancupista – ja ainakin toistaiseksi Suomen ainoa.

Drone-lennätyksen maailmancupin käynnistävään Race of Drones Oulu -kilpailuun tuli yhden vuorokauden aikana neljäkymmentä ilmoittautumista.

Kisaajia on osallistumassa 14 eri maasta Kiinaa, Filippiinejä ja Marokkoa myöten. Kaikkiaan ilmoittautuneita on 47.

– Kiinnostusta on ollut, koska ajankohta on hyvä. MM-kilpailut olivat juuri ennen vuodenvaihdetta, ja suurin osa maailmancupin muista kilpailuista on vasta kesällä, kertoo Suomen drone-liitto FPV Finlandin puheenjohtaja Ari-Pekka Repo.



Näillä näkymin kilpailuun osallistuu esimerkiksi viime vuonna ensimmäisen Race of Drones Oulun voittanut Tomass Pētersons Latviasta sekä useita ammattilaistasolla kilpailevia ja MM-taistoissa menestyneitä.



Laji kasvattaa suosiotaan



Drone-lennätyksessä kilpailijat ohjaavat dronejaan kauko-ohjaimilla ja reittiä seurataan FPV-virtuaalilasien kautta. Dronet lentävät jopa 200 kilometrin tuntivauhtia.



Laji on nousussa myös Suomessa: kansallisia kilpailuja järjestetään, ja maajoukkue on pärjännyt hyvin maailmancupissa.



Perjantaina 13. maaliskuuta kello 10–18 Ouluhallissa järjestettävä Race of Drones Oulu on kaikille avoin ja maksuton. Kilpailua juontaa Oulun Suurlähettiläs, jonka roolissa nähdään Ernest Lawson.



BusinessOulu järjestää Race of Drones Oulun yhteistyössä FPV Finlandin kanssa.