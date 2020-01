Topias "Topson" Taavitsainen on 21-vuotias peliammattilainen. Hänen leipälajinsa on Dota 2 -peli, jonka The International -turnauksen hän on joukkueensa OG:n kanssa voittanut kahdesti. Turnausta pidetään pelin maailmanmestaruustapahtumana.

Energiajuomajätti Red Bull on julkaissut sivuillaan minidokumentin oululaisesta Taavitsaisesta, joka ei ole juurikaan julkisuudessa paistatellut.

Topias "Topson" Taavitsainen on 21-vuotias Dota 2 -ammattilainen. KUVA: Red Bull / Pressikuva

Videolla mestaripelaaja kertoo, millainen kaupunki Oulu on. Kuvituksena videolla on näkymiä Ouluun.

Maailmalla menestynyt Taavitsainen palaa toisen mestaruuden jälkeen perheensä luo, joka on hänelle hyvin tärkeä.

– Ikävöin aina perhettäni, hän sanoo.

Dotaan hän tutustui veljiensä kautta. Pian isoveljet saivat huomata, että Topias on heitä etevämpi pelissä.

Kotona hän on nyt saanut aikaa heittäytyä hetkeksi pelimaailman ulkopuolelle.

– On tuntunut hyvältä irrottautua hetkeksi Dotasta, miettiä elämää ja tulevaisuutta.

Menestyminen Dotassa on kuitenkin yhä hänen tavoitteensa. Kaksi mestaruutta on jo taskussa, mutta nuori mies janoaa lisää.

– Pitäähän se kolmas sormus käydä hakemassa. Kaksi tuli niin helposti.