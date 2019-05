Teleoperaattori DNA:n palveluissa on häiriöitä kaapelitelevisioverkon palveluissa sekä laajakaistapalveluissa.

Ongelmat kohdistuvat Rajakylän, Pateniemen, Raja-Taskilan ja Karinkannan alueille, DNA tiedottaa.

Syynä on rikkoutunut kuitukaapeli, ja vian korjaus on käynnissä. DNA arvioi illalla, että vika on saatu korjattu varhaiseen keskiviikkoaamuun mennessä.

Tiedotteen mukaan häiriö on alkanut iltapäivällä tiistaina kello 16 aikaan.