DNA jäädytti kiinteiden kaapelien tarjonnan – ensin on purettava tilausten suma Oulussa

Pientaloalueilta yllättäen paljastuneet huippunopeat kaapeliyhteydet ovat herättäneet paljon kiinnostusta, mutta DNA on joutunut jäädyttämään tarjoukset toistaiseksi.

– Aktiivinen myynti on jouduttu keskeyttämään sen takia, että meidän kumppaneilla ei riitä rakennuskapasiteettia, kertoo DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen.

DNA alkoi keväällä markkinoida Oulussa tiedonsiirron nopeuttamista valmiiden kaapelien avulla. Teleoperaattori on käynyt Oulussa läpi Herukan, Taskisenperän ja Pateniemen. Nämä pohjoisen kaupunginosat ovat Väisäsen mukaan nyt rakennusvaiheessa. Selvitysvaiheessa ovat Kiviniemi, Karjasilta ja Kaijonharju. Yhteys olisi jopa 27 000:ssa osoitteessa.

– Toistaiseksi meillä on alle tuhat tilausta sisällä, koska tiedämme, että muussa tapauksessa me emme pysty niitä tänä vuonna toteuttamaan.

Kunhan suma on purettu, aletaan myydä ensi vuotta. Aikatauluttaminen on kuitenkin vaikeaa.

– Se riippuu siitä, kuinka pitkälle kaapeli on viety. Joissakin tapauksissa se on tien laidassa, joissakin tapauksissa talon seinän vierellä. Sitten on tapauksia, joissa se on jopa viety taloon sisälle, mutta sitä ei ole koskaan kytketty. Se on salapoliisityötä. Joudumme varomaan, ettemme rupea ylilupaamaan.

Rakennuttajilla kun riittää töitä myös mobiiliverkkojen parissa.

Omakotialueilla hyödynnetään usein vanhaa puhelinverkkoa tai 4G-mobiililaajakaistaa. Datamäärä kuitenkin kasvaa koko ajan videoiden myötä, joita katsellaan ahkerasti verkon yli niin kännykällä kuin teräväpiirtotelevisiostakin.

– Varsinkin pientaloalueella ilta-aikaan käyttöä on niin paljon, että asiakkaat eivät ole hirveän tyytyväisiä. Vanhemmilla laajakaistatekniikoilla yhteys ei enää toimi kunnolla. Kun kaapeli otetaan käyttöön, saadaan 10–100 -kertaisia nopeuksia verrattuna vanhaan yhteyteen, Väisänen sanoo.

Vaikka kuluttaja ei ehkä ihan vielä kaipaa gigabittiyhteyttä, Väisäsen mukaan kaapeli talon nurkalla yltäisi testien mukaan jopa kahdeksan gigabitin siirtonopeuksiin.

– Niillä saadaan yhtä nopeat yhteydet kuin kuiduilla.