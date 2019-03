Dekaani Mikko Puhakka: Olisi reilumpaa, jos äänestyskopissa voisi valita poliitikon sijaan hallitusohjelman veroineen kaikkineen

Totta on että virkamiehillä on valtaa ja voimaa. Toinen totuus on myös se että objektiivistä ja puolueetonta mielipidettä ei ole, se jää kirjoituksessa huomioimatta. Jokaisella on oma moraalinen tai moraaliton sekä idolooginen ja poliittinen kanta. On turhaa tai naivistista jättää huomiotta etteikö niillä paikoilla joissa tärkeistä sekä merkittävistä yhteiskunnallista asioista päätetään olisi vahvasti mukana ihmisen oma henkilökohtainen aattemaailma. Suomessa on perinne kilpailla siittä mikä aattesuunta saa kulloinki oman edustajansa millekkin paikalle, niin kotimaassa kuin EU.ssa.

Onhan se selvää että nämä henkilökohtaiset ajatukset muovaavat ja ohjaavat jokaisen meidän tapaa toimia ja tehdä päätöksiä. Meillä ei ole tärkeissä päätäntäelimissä niittä ihmisiä joista virkamiehet ja politiikot päätöksiään tekevät. Mikään koulutus tai järjestelmä ei ihmistä pysty muuttamaan. Elämme hyvin raadollista ja yksisilmäistä totuuden aikaa ilman todellista poliittista valinnan mahdollisuutta. Nyt elämme oikeistolaisuuden kultaaikaa, myös niin sanottu "vasemmisto". Vaaka on kallistunut vain yhteen suuntaan, tasapaino ja demoktaria on kadoksissa.