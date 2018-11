Ensi viikon perjantaina 7. joulukuuta järjestettävä Dee Sniderin keikka on siirretty Areena Oulusta Club Teatrialle.

Keikkapaikan vaihtuminen ei aiheuta lipun ostaneille toimenpiteitä. Jo ostetut ennakkoliput kelpaavat sellaisenaan.

Teatrialla ovet avautuvat kello 20. Sniderin lisäksi illan aikana esiintyy saksalainen Doro.

Dee Snider on tuttu muun muassa Twisted Sisterista. Laulajan For The Love of Metal -niminen sooloalbumi julkaistiin heinäkuussa.