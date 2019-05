Pankit on nykyisin paikoissa jossa niihin ei voi mennä. Kaikki pankit Oulun keskustassa on äärimmäisen huonosti saavutettavissa sekä mieltei mahdottomia asioida muille kuin ydinkeskustan asukkaille. Oulu on osaltaan huolehtinut siitä, ettei keskustaan tarvitse kenenkään ulkopuolisen tulla. Näin se vaan menee Oulussa.