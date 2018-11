Cocktail Company avaa uuden baarin Vakuutustornin alakertaan – samassa tilassa toimi ravintola viimeksi yli 30 vuotta sitten

Elekää sitten myykö alkoholipitoisia nautintoaineita niille, joille se ei passaa, ja jotka haastaa riitaa juopuessaan. Tässä on hyvä neuvo, ja soittakaa heti poliisit väkivaltaisesti käyttäytyvile häiriköille, sillä he vahingoittavat lopulta jotakuta. Tässä on hyvät neuvot. Ja sitten sellainen vielä, että teräaseita ei saa antaa tuoda mukana alkoholipitoisten juomien nauttimiseen. Niitä ei tarvita juomisessa mihinkään.. Aidot miehet haastaa toisensa nyrkkeilykehään.. Skannatkaa vaikka julisteita seinille joissa lukee, tappelusankarit ja riidan haastajat nyrkkeilykehään, ei tänne häiriköimään.! Näillä ohjeilla pääsette pitkälle. Onnea ja menestystä....!