BusinessOulun Työpörssin työkokeilupaikat ovat taas haettavissa Oulussa

TE-keskus tekee Business Oulun varsinaisen työn? Mihin tuota BO:ta tarvitaan?

Työkokeilija tekee työt muttei saa palkkaa vaikka työnantaja saa rahallista hyötyä ilmaisesta työntekijästä. Tällainen Suomiko me halutaan? Minä olisin entisen systeemin kannalla, jossa tyostä maksetaan palkka. Jos tyokokeilja istuu vierssä katsomassa ja vain tutustumassa, niin silloin palkattomuus on ok.